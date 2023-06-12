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НовостиОбщество12 июня 2023 7:19

На день России почта во Владимире работать не будет

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почта России объявила график работы в День России. 12 июня станет выходным днём для всех отделений Почты России во Владимирской области.

Как пояснили в пресс-службе компании, в этот день почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайшее открытое отделение Почты России можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.