Владимирцам обещают теплую и солнечную погоду до конца второй декады июня

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кажется, лето, наконец-то, вступает в свои права. Если верить синоптикам, то во Владимирской области установилась теплая и солнечная погода, которая продержится, как минимум, до конца второй декады июня.

Как сообщило Правительство Владимирской области со ссылкой на владимирскую гидрометеослужбу, в ближайшую неделю владимирцев днем ожидает температура выше +22 градусов. В середине недели воздух может прогреться даже до +26. Да и по ночам не будет ниже +10.

При этом осадков не предвидится, как минимум, до 20-х чисел июня. Не прогнозируют синоптики и ветренных дней. Сила ветра не будет превышать шести метров в секунду.