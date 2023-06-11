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НовостиОбщество11 июня 2023 12:15

В Вязниковском районе пляж на реке Мстерка откроют в июле

Сейчас там продолжаются работы
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграма регионального Правительства

фото из телеграма регионального Правительства

В Вязниковском районе продолжается обустройство места отдыха на реке Мстерка. Специалисты провели очистку дна, выполнили планировку территории, смонтировали ограждения. Уже завезен новый песок, сообщает региональное Правительство.

Место притяжения обретет вторую жизнь благодаря участию муниципалитета в программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Именно этот проект в прошлом году набрал больше всего голосов во время Всероссийского голосования. После этого инициатива и получила финансирование.

Открытие намечено на середину июля.