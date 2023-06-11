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НовостиСпорт11 июня 2023 11:20

Футбольный клуб "Муром" занял второе место в Первенстве второй лиги

Команда набрала 40 очков
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы ФК "Муром" в ВКонтакте

фото со страницы ФК "Муром" в ВКонтакте

10 июня состоялись матчи заключительного тура финальной части первенства в подгруппе «А» второй группы второй футбольной российской лиги.

В Муром к местной футбольной команде приехал «Ленинградец», который задолго до финала обеспечил себе первое место и выход в первую лигу.

На 12-й минуте матча футболисты "Ленинградца" открыли счет. Лишь на 61-й минуте "Муром" смог сравнять счет. Итоговый счет матча не изменился, ничья 1:1. Таким образом, "Муром" занял второе место.

Поздравить команду с вице-чемпионством приехал глава округа Муром Евгений Рычков.