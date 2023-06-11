В школе Гусь-Хрустального района открыли 3 мемориальные доски в честь погибших в СВО бойцов

фото с официального сайта администрации Гусь-Хрустального района

9 июня в Гусь-Хрустальном районе в поселке Добрятино увековечили память о трех земляках, выпускниках Добрятинской школы, отдавших жизни при выполнении задач специальной военной операции. Павел Лукин, Александр Гарелин и Игорь Зеленин удостоены орденов Мужества посмертно.

В этот день почтить память военнослужащих пришли родственники, учителя, школьники, общественные деятели и представители власти.

«Подвиги ребят навсегда останутся в наших сердцах, станут для всех нас нравственным уроком, уроком долга и чести. И ученики всегда будут гордиться, что получают знания в той же школе, где учились настоящие Герои», — подчеркнул глава района Василий Панин.

После торжественной программы участники мероприятия переместились из зала в школьный холл для открытия мемориальных досок. После церемонии открытия присутствующие почтили память военнослужащих минутой молчания и возложили цветы.