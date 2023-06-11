Владимирцы просят губернатора не строить завод в Мосино

скрин с видео издания "Чеснок"

Жители Владимира выступили против строительства бетонного завода рядом с микрорайоном Мосино. Он будет располагаться в 30 метрах от жилых и дачных домов, хотя по нормам СанПиНа производство бетонных изделий должны строить хотя бы в 300 метрах от жилья.

Жители микрорайонов Мосино, Немцово, Спасское, Оборино и Юрьевец записали открытое видеообращение к губернатору Александру Авдееву с требованием найти новое место под завод.

«Мы не хотим повторения истории с битумным заводом в Юрьевце, который построили рядом с микрорайоном Энергетик и деревней Рукав и превратили жизнь там в душегубку. Мы дорожим своим домом и готовы отстаивать его от любых угроз, в том числе от вредных производств», – говорят люди.

Кроме того, своей дороги к участку нет. Единственный подъездной путь – это двухполосная дорога от Юрьевца до микрорайона Мосино, которую недавно отремонтировали. А значит большегрузы разобью дорогу и создадут огромные пробки.