Во Владимирской области изменится расписание электричек

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владимирской области временно изменится расписание пригородных поездов. Это связано с работами на станции в областном центре, сообщили в пресс-службе «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании».

Изменения введут 16. 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 и 29 июня, а также 1 - 3 июля, с 5 июля по 11 сентября.

№ 6402 «Владимир – Ковров 1»: Владимир отправление в 5:36 – Автоприбор 5:41 – 5:42 – Выселки 5:54 – 5:55, Карякинская 5:58 – 5:59 – Второво 6:00 – 6:01 – Новая жизнь 6:05 – 6:06 – Тереховицы 6:10 – 6:11 – Камешково 6:16 – 6:17 – Новки 1 6:20 – 6:21 – Пост 243 км 6:24 – 6:25 – Сергейцево 6:28 – 6:29 – Федулово 6:32 – 6:33 – 253 км 6:36 – 6.37 – Ковров 1 прибытие в 6:40;

№ 6022 сообщением Ковров 1 – Нижний Новгород: Ковров 1 отправление в 6:57 – 262 км – 7:03 – 7:04 – Гостюхино 7:06 – 7:07 – 270 км 7:12 – 7:13 – Крестниково 7:19 – 7:20 – Сарыево 7:24 – 7:25 – 288 км 7:27 – 7:28 – Мстера 7:35 – 7:36 – Сеньково 7:43 – 7:44 – Вязники 7:52 – 7:53 – 324 км 8:00 – 8:01 – Денисово 8:06 – 8:07 – имени Войкова 8:12 – 8:13 – Чулково 8:17 – 8:18 – Молодники 8:24 – 8:25 – Гороховец 8:33 – 8:34 – Ильино 8:42 – 8:43 прибытие на 2 платформу для посадки/высадки пассажиров. Далее проезжает на 4 платформу на технической стоянки. Отправление в 9:05 – Ильиногорская 9:08 – 9:09 – Сейма 9:18 – 9:19 – Пушкино 9:29 – 9:30 – Дзержинск 9:33 – 9:58 – Доскино 10:11 – 10:12 – Нижний Новгород – сортировочная 10:18 –10:19 – Нижний Новгород (Московский вокзал) прибытие в 10:31.