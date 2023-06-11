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НовостиОбщество11 июня 2023 5:49

Из Мурома в Белгородскую область отправили 11 тонн гуманитарной помощи

Ее получат жители села Муром
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы Евгения Рычкова в ВКонтакте

фото со страницы Евгения Рычкова в ВКонтакте

9 июня из Мурома отправили машину с более чем 11 тоннами гуманитарного груза жителям села Муром. Список необходимых вещей был составлен главой территориальной администрации.

Гуманитарную помощь собрали силами работников ряда организаций и предприятий города, сотрудников администрации и волонтеров.

Как сообщил глава округа Муром Евгений Рычков, в середине XVII века несколько семей из города переехали в район Белгорода и основали там село, назвав его именем своей родины - село Муром. В наше время село Муром - это небольшой населенный пункт в Шебекенском районе Белгородской области, размером примерно с Панфилово или Ковардицы.