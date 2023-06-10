Во Владимир 100 новых автобусов для нужд города прибудут в июле

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Как сообщает правительство Владимирской области, 100 новых автобусов будут закуплены по договору лизинга на средства Фонда национального благосостояния. Договор был заключен АО «Государственная лизинговая компания» для нужд Владимира.

В рамках договора муниципальный «Владимирпассажиртранс» получит 100 новых автобусов, из которых 40 будут работать на компримированном природном газе.

Машины должны прибыть во Владимир уже в июле текущего года.

Общий объем закупок составил 1,5 миллиарда рублей, срок выплаты — 6 лет. Власти региона также напомнили, что нынешним летом во «Владимирпассажиртранс» поступят четыре новых троллейбуса «МАЗ» из Белоруссии.