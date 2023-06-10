В Судогодском районе в ДТП на трассе М-12 один человек погиб

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, по предварительным данным Госавтоинспекции, в 22.35 на 208 километре платной автодороги М-12 «Москва — Казань» 42-летний водитель кроссовера «Хендай Туссон» не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди «КамАЗа» с полуприцепом под управлением 39-летнего мужчины, в результате чего допустил столкновение.

Легковой автомобиль получил серьезные повреждения. К сожалению, в результате аварии погибла 42-летняя пассажирка «Хендай». По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.