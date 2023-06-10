Во Владимире прокуратура взяла на контроль радиоактивные участки на улице Мира

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, после публикаций в СМИ о возможной застройке участков земли в районе улицы Мира, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения, была получена и проанализирована информация из регионального Управления Роспотребнадзора и мэрии Владимира.

Установлено, что на этих землях в 1996, 2002 и 2007 годах проводились мероприятия по дезактивации, но в текущем году радиационный фон изменился, в связи с чем комиссия по чрезвычайным ситуациям города Владимира ограничила доступ людей к очагу радиации и запретила выдавать разрешения на проектирование и строительство там чего бы то ни было до полного устранения радиоактивного загрязнения.

Вместе с тем, нарушений в части включения этих земель в зону застройки малоэтажками прокуратура не обнаружила, так как правила землепользования обязаны соответствовать генплану города. Тем не менее, никаких разрешений на стройку не выдавалось и работы в загрязненных местах не ведутся.

Так как земляные работы вести там возможно только под радиационным контролем с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, начальнику управления архитектуры и строительства горадминистрации Владимира объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Вопрос дальнейшего использования этих участков прокуратура взяла на контроль.