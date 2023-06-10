Во Владимирской области с начала года в ДТП пострадало 77 детей

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, с начала текущего года в регионе зарегистрировано 71 ДТП с участием детей, в которых 77 ребят получили различные травмы.

С приходом лета юноши часто садятся на мопеды, питбайки и скутеры, в связи с чем наблюдается рост аварий с участием подростков.

Так, ночью 3 июня в Ковровском районе двое юношей на питбайке врезались в стоящую машину. В результате оба получили серьезные травмы и были госпитализированы.

И хотя общее число подобных ДТП несколько снизилось по сравнению с прошлым годом, в Госавтоинспекции призывают родителей быть бдительными и не разрешать своим детям кататься на мопедах, не имея водительских удостоверений и шлемов.

Сами сотрудники ГИБДД систематически проводят профилактические рейды, в ходе которых особое внимание уделяют подросткам на мопедах, мотоциклах, скутерах и прочей технике.