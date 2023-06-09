В Камешковском районе 69 гектаров сельхозземли заросли деревьями и сорняками

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, на днях инспекторы государственного земельного надзора проверили организацию, в собственности которой имеется три участка сельскохозяйственного назначения в Пенкинском сельском поселении Камешковского района.

Еще год назад сотрудники Россельхознадзора зафиксировали на этих землях признаки плохого их содержания, а теперь убедились, что мер по изменению ситуации не принималось.

Так, вся площадь участков заросла различными сорняками, в том числе одуванчиками, пижмой, пыреем и прочими. Местами инспекторы обнаружили березы, сосны, иву высотой более 1,5 метров. Также на месте оказалось много высохших сорняков, образовавших подушку, над которой высится сухостой из полыни, золотарника и люпина.

По результатам проверки был составлен акт, владельцу земель направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении.

Также организации выдано предписание об устранении нарушений, фактическое его исполнение взято региональным Управлением Россельхознадзора на контроль.