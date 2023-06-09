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НовостиПроисшествия9 июня 2023 13:38

Во Владимире оставлен без изменения приговор экс-руководителю «ЕРИЦ»

Вторая инстанция не согласилась с доводами адвокатов
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Владимирский областной суд в порядке апелляции пересмотрел уголовное дело по обвинению в крупном присвоении бывшего руководителя «ЕРИЦ» Владимирской области Марины Станкевич.

Ленинский районный суд Владимира 14 февраля признал ее виновной в том, что она дала указание подчиненным на подготовку приказов о выплате ей незаконных премий и получила таким образом 313505 рублей.

Сама Станкевич вину не признала, суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Также с экс-директора взыскана вся присвоенная сумма.

Потерпевшие и осужденная с приговором не согласились. ЕРИЦ просил переквалифицировать действия Станкевич на менее тяжкое «Злоупотребление полномочиями», а ее адвокат вовсе настаивал на оправдании.

Тем не менее, Владимирский областной суд не нашел оснований для изменения приговора. Теперь он вступил в законную силу.