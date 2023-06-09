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НовостиПроисшествия9 июня 2023 13:09

Во Владимире скоростной поезд насмерть сбил мужчину с велосипедом

ЧП случилось в районе улицы Элеваторной днем 9 июня
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает Владимирский линейный отдел МВД России на транспорте, от дежурного по станции Владимир транспортным полицейским поступила информация о том, что на 186 километре ГЖД, 7 пикет был сбит мужчина.

Как выяснилось, поезд №704 «Ласточка» сообщением «Москва — Нижний Новгород» сбил переходившего пути мужчину с велосипедом. Машинист применил экстренное торможение, но было уже поздно. К сожалению, удар был такой силы, что пешеход погиб на месте.

По факту случившегося проводится проверка.