Прокуратура требует остановить вырубку деревьев в парке "Дружба"

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Владимирской природоохранной прокуратурой совместно с должностными лицами Суздальского лесничества проведена проверка о вырубке леса в парке «Дружба».

Установлено, что в урочище Вышка Нерлинского Суздальского лесничества незаконно вырубили 53 дерева липы, дуба, клена. Был причинен ущерб на сумму почти 2,5 миллиона рублей. Данные работы проводились индивидуальным предпринимателем на основании договора подряда, заключенного с ООО «СХК «Вышка».

Как уточняют в областной прокуратуре, на момент организации выполнения работ по вырубубке в Арбитражном суде рассматривается заявление Федерального агентства лесного хозяйства об оспаривании права юридического лица на лесной участок в связи с незаконным включением его в границы населенного пункта Владимира.

По результатам проверки прокурором руководителю ООО «СХК «Вышка» вручено представление с требованием приостановить работы по вырубке деревьев. Кроме того, материалы проверки направлены природоохранным прокурором в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.