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НовостиОбщество9 июня 2023 12:11

В Меленковском районе обнаружены нарушения на сельских контейнерных площадках

Несоответствие санитарным правилам обнаружили сотрудники прокуратуры
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Меленковского района проведена проверка в сфере обращения с отходами и ЖКХ.

В ходе мероприятий обнаружилось, что в деревнях Верхоунжа и Левенда контейнерные площадки для сбора мусора не имеют твердого покрытия с уклоном для стока воды, а также ограждения.

Прокуратура обратилась в иском в Меленковский районный суд, потребовав привести площадки в порядок. Иск был удовлетворен, фактическое исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.