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НовостиОбщество9 июня 2023 12:09

Во Владимирском парке "Дружба" вырубят 4 гектара деревьев

Мэрия уверяет, что вырубка происходит на частной территории
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Дирекции особо охраняемых территорий

фото Дирекции особо охраняемых территорий

8 июня соцсети наводнили фотографии из парка "Дружбы". Владимирцы рассказали, что там начали вырубать деревья на площади четырех гектаров.

По официальной информации городской администрации, "по итогам осмотра и изучения полученных документов установлено, что работы производились на частной территории (территория сельскохозяйственного использования)".

Свою проверку провела и Дирекция особо охраняемых территорий. Там сообщили, что рубка производилась за пределами памятника природы и его охранной зоны.

Руководитель инициативной группы по защите парка «Дружба» Иван Ростовцев написал обращение в прокуратуру, а также записали видеообращение к горожанам.