Законодательное Собрание Владимирской области назначило выборы на 10 сентября

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области пройдут 10 сентября 2023 года, в единый день голосования на всей территории России. Постановление о назначении даты выборов опубликовано на официальном портале правовой информации и вступило в силу.

Организатором выборов депутатов Законодательного Собрания является избирательная комиссия Владимирской области. Ее заседание назначено на полдень 10 июня.

Также в сентябре пройдут 20 избирательных кампаний муниципального уровня.