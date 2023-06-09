Во Владимире сократят девять бригад скорой помощи

фото регионального Правительства

Профсоюз "Действие" бьет тревогу - во Владимире грядет серьезное сокращение бригад скорой помощи. Связано это с централизацией.

Напомним, что во Владимирской области собираются объединить службы скорой помощи. К Владимиру присоединят станции города Радужный, Собинского, Суздальского и Судогодского районов.

«На примере ряда других регионов мы столкнулись с тем, что региональные власти используют объединение СМП для того, чтобы прикрыть те «дыры» в системе скорой помощи, которые имеются – финансовые, кадровые. Нехватка работников затыкается повышенной эксплуатацией тех бригад, которые еще имеются», - заявляют в профсоюзе "Действие".

Выяснилось, что областной Минздрав согласовал радикальное сокращение штатного расписания городской станции: общее количество бригад сокращено с 37 до 28, при том, что по федеральным нормативам на 360 тысяч жителей Владимира должно быть 36 общепрофильных и не менее 9 специализированных бригад. По факту в июне Владимир и Суздаль обслуживают всего 20 бригад. Сотрудники выездных бригад на этом фоне начинают увольняться.

Редакция направила запрос в региональный Минздрав для выяснения подробностей.