Во Владимирской области двое мужчин присоединились к вечеринке и убили двух людей

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины и женщины в Петушинском районе. 7 июня 2023 года в одной из квартир города Костерево нашли тела 67-летнего мужчины и 74-летней женщины. Следователи и криминалисты по данному делу задержали двое ранее судимых мужчин.

По версии следствия, в ночь с 6 на 7 июня эта парочка присоединилась к компании из четырех человек, которая распивала спиртное в квартире. После этого они начали приставать к пожилой женщине, а когда один из присутствующих мужчин сделал им замечание, те избили того, а женщине нанесли не менее 7 ударов отверткой. После зверского убийства они скрылись с места происшествия.

В ходе допросов подозреваемые полностью признали вину. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.