Детская стоматология на Студеной Горе может переехать к роддому №2

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимирцев просят одобрить появление детской стоматологии в пустующем корпусе второго роддома.

Опрос — как лучше использовать пустующее обсервационное отделение роддома №2 — запустил облздрав в телеграм-чате, через который жители записываются к врачам, и в соцсетях. Пять лет назад здание закрыли из-за отсутствия лицензии. Сейчас рассматриваются два варианта - открыть здесь детскую стоматологию либо женскую консультацию, и заметно лидирует первый вариант.

В Минздраве пишут, что детская стоматология №1 находится в жилом доме. Персонал работает в стесненных условиях. Обещают, наконец-то, и лечение детских зубов под наркозом, что сейчас доступно только у частников. Похоже, клиника со Студеной горы может переехать — хотя напрямую чиновники об этом не пишут.