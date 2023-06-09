Во Владимирской области заключенного осудили за поддержку террористов

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Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, на днях второй Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор 48-летнему мужчине, который отбывал срок в одной из исправительной колонии №4 Владимирской области.

Судом установлено, что мужчина являлся стороннником международной террористической организации «Игил» (запрещена в России), и регулярно на почве личных убеждений высказывался среди других осужденных о необходимости ведения террористами боевых действий на территории Сирии.

По данному факту в ноябре 2022 года следователи регионального главка ФСБ возбудили уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.