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НовостиОбщество9 июня 2023 6:12

Врачи Муромской ЦРБ спасли женщину с тяжелым внутричерепным кровоизлиянием

17 дней пациентка находилась в коме
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Минздрава

фото регионального Минздрава

Бригада скорой помощи выехала по вызову к женщине 40 лет, внезапно потерявшей сознание. Пациентку в состоянии тяжелой комы, с судорогами и нарушением дыхания доставили в неврологическое отделение для больных с нарушением мозгового кровообращения Муромской ЦРБ.

Как сообщает региональный Минздрав, в экстренном порядке женщине провели томографию головного мозга, на которой выявили массивное кровоизлияние в оболочки головного мозга (субарахноидальное кровоизлияние). Это неотложное состояние, при котором уровень летальности превышает 25%, а вероятность остаться инвалидом - до 50% среди выживших пациентов.

Благодаря усилиям мультидисциплинарной бригады отделения в результате проведенного лечения и интенсивного ухода на 18 день пребывания в коме у пациентки стали проявляться признаки сознания. Вследствие проведенной ранней реабилитации восстановилась речь и двигательные функции.

В настоящее время пациентка проходит амбулаторную реабилитацию. Функции головного мозга успешно сохранены.