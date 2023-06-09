Во Владимирской области поставили 13 камер видеофиксации нарушений ПДД

фото со страницы "ЦБДД ВО"

7 июня были приняты и введены в эксплуатацию 13 комплексов, которые будут фиксировать нарушения скоростного режима, а также не пристегнутый ремень безопасности, разговор по телефону за рулем и выключенные ходовые огни во время движения.

Данные комплексы установлены во Владимирской области на автомобильных дорогах регионального и местного значения. 7 во Владимире, по 1 в городе Гусь-Хрустальный, Александровком, Кольчугинском, Собинском, Судогодском и Суздальском районах.

Установка комплексов способствует предупреждению правонарушений в области дорожного движения и влиянию на дисциплину водителей в регионе.

В соответствии с региональным проектом «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Владимирской области» парк комплексов увеличивается по 20 комплексов ежегодно до 2030 года включительно и к концу периода фактическое количество стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД составит 298 штук.