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НовостиОбщество9 июня 2023 5:34

Во Владимирской области поставили 13 камер видеофиксации нарушений ПДД

В областном центре появилось 7 камер
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы "ЦБДД ВО"

фото со страницы "ЦБДД ВО"

7 июня были приняты и введены в эксплуатацию 13 комплексов, которые будут фиксировать нарушения скоростного режима, а также не пристегнутый ремень безопасности, разговор по телефону за рулем и выключенные ходовые огни во время движения.

Данные комплексы установлены во Владимирской области на автомобильных дорогах регионального и местного значения. 7 во Владимире, по 1 в городе Гусь-Хрустальный, Александровком, Кольчугинском, Собинском, Судогодском и Суздальском районах.

Установка комплексов способствует предупреждению правонарушений в области дорожного движения и влиянию на дисциплину водителей в регионе.

В соответствии с региональным проектом «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Владимирской области» парк комплексов увеличивается по 20 комплексов ежегодно до 2030 года включительно и к концу периода фактическое количество стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД составит 298 штук.