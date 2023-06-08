На улице Моторной во Владимире снова ограничат движение

. Фото: Евгения ГУСЕВА

МКУ города Владимира «Благоустройство Октябрьского района» сообщает, что в связи с проведением работ по удалению и обрезке деревьев и кустов вдоль фасада дома №67 по улице 1-й Пионерской, будет ограничено движениена улице Моторной.

На этот раз ограничат движение в субботу, 10 июня 2023 года, с 8.00 до 16.00, и во вторник, 13 июня 2023 года, с 7.00 до 16.00. Самое интересное, что в этом же месте уже было объявлено ограничение движения 8 и 9 июня с 7 до 16 часов. И причина была абсолютно та же - обрезка и удаление кустов и деревьев. Видимо, в МКУ города Владимира "Благоустройство Октябрьского района", оценив размер работ, осознали, что за два дня не уложатся.

В мэрии Владимира просили напомнить водителям, что нужно своевременно выбирать пути объезда и соблюдать правила дорожного движения.