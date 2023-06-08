Во Владимире введен в эксплуатацию дом-долгострой в микрорайоне Коммунар

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Владимира провело проверку по факту вопросов долевого строительства в многоквартирных домах.

В ходе мероприятия было установлено, что 116 дольщиков вложили деньги в строительство дома №23 по улице Центральная, который возводило ООО «МаСт».

Дом должны были сдать в феврале 2022 года, но сделано этого не было, так что стройку прокуратура взяла на контроль.

По результатам проверок руководству фирмы-застройщика шесть раз вносились представления, также на застройщика возбудили дело об административном правонарушении за неразмещение сведений проектной декларации.

И вот, 8 июня управление архитектуры и строительства администрации города Владимира ввело дом в эксплуатацию.

В скором времени люди смогут въехать в новые квартиры.