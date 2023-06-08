Владимирская область отправила гуманитарную помощь Белгородской области

фото из телеграма Александра Авдеева

ВСУ ежедневно атакуют Белгородскую область. Многие жители Шебекинского и Грайворонского округов из-за обстрелов были вынуждены покинуть свои дома. Кто-то нашел приют у родственников в спокойных территориях, кто-то – в пунктах временного размещения. И федеральное, и областное правительства оказывают людям поддержку.

«Мы тоже не можем остаться в стороне. Правительство региона и неравнодушные предприниматели собрали помощь для жителей Белгородской области. Сегодня направляем туда два 10-тонных грузовика с водой, продуктами питания, в том числе для детей, предметами гигиены, подушками, матрасами, постельным бельем. Спасибо всем предпринимателям, которые приняли участие в добром деле!», - сообщил губернатор Александр Авдеев в своем телеграме.