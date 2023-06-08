Во Владимире пройдет первый фестиваль "Вкусная Россия"

фото с сайта городской администрации

12 июня в полдень в Центральном парке пройдет первый владимирский фестиваль «Вкусная Россия».

На кулинарном фестивале гости смогут попробовать блюда из пяти макрорегионов страны: Север, Центр, Юг России, Сибирь и Дальний Восток. В меню праздника - поморский рыбный пирог, окрошка на квасе, аджапсандал в лепешке, десерт «Таежный» и закуска из краба-волосатика, приготовленные профессиональными владимирскими поварами.

Получить угощение смогут те, кто примет участие в одном из пяти конкурсов на площадке фестиваля, в числе которых: русский керлинг, боулинг «Матрешки», сапоги-скороходы, мега «Городки» и другие.

Вкусный подарок ждет и тех, кто в день фестиваля на его площадке с помощью QR-кодов, смартфона и собственных гастрономических знаний о русской кухне пройдет увлекательную онлайн-викторину.