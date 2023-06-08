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НовостиОбщество8 июня 2023 11:42

Житель Коврова украл автомобиль, чтобы разобрать на запчасти

Уголовное дело направлено в суд
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Коврова. Мужчина обвиняется в краже.

В ходе следствия установлено, что в апреле текущего года мужчина увидел припаркованный на одной из улиц районного центра автомобиль без государственных регистрационных знаков и решил похитить его, чтобы разобрать и впоследствии реализовать запчасти. За помощью в транспортировке обвиняемый обратился к своему приятелю. Чтобы не вызывать подозрений, злоумышленник демонтировал номерные знаки с ближайшего авто и разместил их на похищенную машину, сказав, что приобрел ее, сообщили в областном УМВД.

Похищенное авто мужчина оставил во дворе многоквартирного дома, чтобы впоследствии перегнать в гараж и разобрать, однако после поступившего в полицию заявления машину нашли полицейские.

Уголовное дело направлено в суд. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.