Во Владимирской области 8 СНТ могут остаться без света из-за долгов

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Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» намерен ограничить электроэнергию в 8 садовых товариществах, которые не платят за свет. Общая сумма задолженности составила 3,4 млн рублей. В тройке неплательщиков: «Владимирский городской сад №2» с суммой долга более 2 млн рублей, на втором и третьем месте СНТ «Нижнее сельцо», задолжавшее за электроэнергию 1,02 млн рублей и СНТ «Текстильщик» с долгом 153 тыс рублей.

Поставщик имеет право ограничить поставку электроэнергии СНТ, имеющим задолженность. За 10 дней «ЭнергосбыТ Плюс» направляет в адрес правления СНТ уведомление об ограничении. В нем указывается сумма задолженности и дата введения ограничения.

С начала 2023 года ресурсоснабжающая компания получила 6 исполнительных листов в отношении СНТ-должников.