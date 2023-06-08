Владимирский Минздрав потребовал изъять ребенка-инвалида у многодетной матери

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В редакцию издания «Чеснок» обратилась многодетная мама из Владимира с жалобой, что у нее хотят отобрать ребенка из-за проблем с получением жизненно важных препаратов.

Оказалось, что мама троих детей, двое их которых имеют сложные заболевания, обратилась к педиатру за рецептом льготного лекарства. Однако его женщина не получила. Региональный Минздрав сообщил, что препарат был выдан на два месяца, но возникла ошибка. Рецепт был выписан второму ребенку, который тоже является инвалидом, и ему тоже нужны препараты.

А первый мальчик получил препарат в нужной дозировке лишь в апреле, т.к. выданный до этого препарат, по ее словам, был в дозировке больше положенной, и разделить капсулы было невозможно.

Глава Минздрава Артем Осипов неожиданно обратился в службу опеки, написав в заявлении, что ребенок (которому вовремя не выдали лекарства) находится под «угрозой причинения вреда здоровью», и его нужно изъять из семьи.

После этого маму пригласили на разговор в отдел опеки и попечительства администрации города Владимира. Однако там поняли, что причины для изъятия из семьи нет.