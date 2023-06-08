Сроки по сдачи проблемного дома на улице Северный продлили до конца 2024 года

Фото из телеграм-канала Алексея Говырина.

18-этажный дом на улице Северной стал еще одним в череде тех, что порождают проблему обманутых дольщиков во Владимирской области. Не так давно депутат Государственной Думы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин пообещал дольщикам организовать встречу с представителями прокуратуры, правительства региона, мэрии, а также застройщика. Встреча прошла на днях.

«Есть уголовное дело, где директор проходит обвиняемым. Проводятся экспертизы, в том числе выясняется, куда ушли деньги дольщиков. Также в суде находятся материалы дела о банкротстве организации», написал Алексей Говырин у себя в телеграмм-канале.

Кстати, на встречу не пришел директор ООО «Капитал-Строй» Александр Хромов, отвечающий за строительство дома. Он сказал, что заболел. Тем не менее, застройщик заявил, что не отказывается от доведения объекта до ума. Но представители прокуратуры и чиновники всех уровней не знают, как он собирается это делать. В региональном Минстрое уже просчитывают варианты окончить стройку без «Капитал-Строя».

В ходе встречи дольщики также возмутились тем фактом, что сроки строительства вновь были продлены мэрией (до конца 2024 года). Однако в прокуратуре объяснили этот момент тем, что иначе строителям вообще нельзя будет заходить на стройку.