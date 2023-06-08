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НовостиОбщество8 июня 2023 9:48

"Аскона" начала проверку по утечке данных своих клиентов

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

7 июня телеграм-канал Data1eaks сообщил об утечке баз данным клиентов крупного российского производителя матрацев и товаров для сна "Аскона", который располагается во Владимирской области. В пресс-службе компании уже подтвердили утечку и сообщили, что они начали проверку факта.

"На сегодняшний день мы проводим внутреннюю проверку данного инцидента. Мы понимаем важность персональных данных и предпринимаем все усилия по их защите", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В сообщении Data1eaks указывалось, что в базе данных, взломанной хакерами, содержится около 2 миллионов записей. В общем доступе оказались следующие данные клиентов: Ф.И.О., пол, дата рождения, город проживания, а также электронные почты и телефоны. Актуальность данных охватывает период с июля 2018 по 20 апреля 2023 года.