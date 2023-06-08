В Московском Кремле презентовали выставку, которая откроется в год 1000-летия Суздаля

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8 июня в Оружейной палате Московского Кремля презентовали выставку, которая откроется в Суздале в год его 1000-летия. Это первый совместный проект Музеев Московского Кремля и Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Рабочее название выставки - «Русский феникс: Суздальская земля». Она раскроет историю расцвета и возрождения Суздальской земли и соседних великокняжеских столиц - Владимира и Москвы. Посетители увидят скандинавские и русские домонгольские украшения, варяжское и романское оружие, произведения серебряного дела.

В экспозиции будут шедевры русской иконописи как домонгольского периода, так и времени Андрея Рублева и эпохи Ивана Грозного, уникальные белокаменные рельефы, богослужебные облачения, драгоценные вещи.

Выставка пройдет в Суздальском кремле, в частности, в Крестовой палате - самом большом, парадном помещении Архиерейского дома. Открытие намечено на июнь 2024 года.