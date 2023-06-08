В Петушинском районе на трассе М-7 8 июня полностью ограничат движение

Фото ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород".

Во Владимирской области на федеральной трассе М-7 «Волга» в июне возведут три надземных пешеходных перехода, сообщает ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород".

Новые переходы установят взамен старых, которые уже признаны опасными и аварийными. Работы будут вестись на 128-м км у поворота на Ючмер в Петушинском районе, на 318-м км в Слобдищах и на 331-м км у поворота на Арефино в Гороховецком районе.

В дорожном ведомстве уточнили, что строительно-монтажные работы на объектах уже ведутся. Но пока они не требуют перекрытия движения, однако, когда будет производиться установка пролетных строений трех переходов и габаритных ворот, без перекрытий не обойтись. В ходе этих работ будут введены временные ограничения с полной приостановкой движения не более чем на 40 минут.

Вот когда планируются перекрытия:

- 8 июня с 22.00 до 22.40 и с 23.00 до 23.40 на 127-128-м км (поворот на Ючмер, Петушинский район);

- 14 июня с 22.00 до 22.40 и с 23.00 до 23.40 на 317-318-м км (Слободищи, Гороховецкий район)

- 15 июня с 1.00 до 1.40 и с 2.00 до 2.40 на 330-331-м км (поворот на Арефино, Гороховецкий район).