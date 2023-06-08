Во Владимирской области произошло 48 ДТП с наездом на диких животных

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В этом году на дорогах Владимирской области зарегистрировано 48 ДТП, связанных с наездом на диких животных, в основном - лосей. Большую часть таких ДТП составляют происшествия с материальным ущербом (43 из 48). Однако в 5 случаях в таких авариях пострадали люди (1 человек погиб и 4 получили повреждения).

Как сообщает областное УМВД, подобные автоаварии фиксируются на автодорогах как федерального, так и регионального или межмуниципального уровня. Все происшествия, в том числе с пострадавшими в них людьми, произошли на разных участках дорог и в разных районах области, то есть - системности или привязки к конкретным местам ДТП данного вида не имеют.

Для профилактики дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на диких животных региональной Госавтоинспекцией области в адрес владельцев автомобильных дорог федерального и регионального (межмуниципального) значения подготовлена и направлена информация с предложениями по дополнительному обустройству участков дорог в возможных местах путей миграции диких животных дорожными знаками 1.27 «Дикие животные».