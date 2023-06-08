Во Владимире прокурор добился расселения аварийного дома

. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Одноэтажный многоквартирный дом № 4 по ул. Федосеева во Владимира, 1917 года постройки еще в 2012 году признан аварийным и подлежащим сносу. Расселить людей должны были еще в конце 2015 года.

Согласно заключению экспертизы, уже тогда состояние несущих конструкций здания (фундаментов, перекрытий, крыши и кровли) являлось аварийным, физический износ дома составлял 69%, его эксплуатация несла реальную угрозу безопасности его жителей. Однако на момент прокурорской проверки в 2 муниципальных квартирах были зарегистрированы и продолжали проживать 10 человек, сообщает областная прокуратура.

Прокурор обратился в Октябрьский районный суд города Владимира с требованием об обязании администрации города незамедлительно предоставить благоустроенные жилые помещения общей площадью не менее занимаемой. Требования прокурора удовлетворены.

В настоящее время решение суда исполнено: жильцам аварийного дома предоставлены благоустроенные жилые помещения на основании договоров социального найма.