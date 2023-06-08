Во Владимирской области мобилизованного приговорили к 4 годам колонии за самоволку

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Владимирский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному за самовольное оставление пункта временной дислокации. Его приговорили к реальному сроку.

По данным материала дела, мужчина ушел в самоволку 30 октября 2022 года. Задержать его смогли лишь 8 марта 2023 года, когда его нашли полицейские и задержали до выяснения всех обстоятельств. Молодой человек в ходе расследования дела сообщил, что не имел злого умысла и уехал из пункта временной дислокации войсковой части на попутке, чтобы проведать больную мать. Но после выздоровления матери он не решился вернуться обратно в часть, так как боялся уголовной ответственности.

Суд расценил действия мобилизованного как самовольное оставление места службы и отправил его в колонию-поселения на 4 года.