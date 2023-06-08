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НовостиОбщество8 июня 2023 6:41

В Юрьев-Польском районе будут судить заведующую детского сада, из-за халатности которой пострадал ребенок

Девочка получила черепно-мозговую травму и перелом ноги из-за схода снега
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утверждено обвинительное заключение в отношении заведующей филиалом № 1 МБДОУ «Детский сад № 7» с.Ополье. Она обвиняется в халатности.

Установлено, что женщина ненадлежащим образом исполняла возложенные на нее обязанности по техническому обслуживанию здания детского сада, в частности, в очистке крыши от снега и льда.

Из-за этого 15 марта с части крыши здания детского сада на находящуюся рядом двухлетнюю девочку упали наледь и снег . Как сообщают в областной прокуратуре, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом нижней трети костей правой голени.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Юрьев-Польский районный суд.