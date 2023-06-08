Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июня 2023 5:42

Школа в Коврове готова лишь на 60 процентов

Подрядчику напомнили, что за невыполнение контракта может грозить уголовная ответственность
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото из телеграм-канала Алексея Говырина.

Фото из телеграм-канала Алексея Говырина.

Депутат Государственной Думы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин вновь осмотрел ход строительства школы на улице Строителей в Коврове. И, судя по его посту в телеграм-канале, стройка далека от окончания.

По его словам, сейчас в школе уже должны были собирать мебель, но по факту — до этого далеко. Готовность объекта – 60%. Одна из причин отставания: подрядчик кроме школы в Коврове строит школу в Покрове и поликлинику в Мелехове.

"Предупредил подрядчика, что все объекты он должен сдать в срок либо включается процедура, предусмотренная законодательством, вплоть до уголовной ответственности. Сейчас на строительстве школы в Коврове задействованы 74 человека, а должно быть — 150-200. Подрядчик уверяет, что решит проблему", написал Алексей Говырин.

Напомним, что школа должна быть достроена в 2023 году. Сейчас за этой стройкой следит не только Говырин, но и губернатор Владимирской области Александр Авдеев.