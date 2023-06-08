Школа в Коврове готова лишь на 60 процентов

Фото из телеграм-канала Алексея Говырина.

Депутат Государственной Думы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин вновь осмотрел ход строительства школы на улице Строителей в Коврове. И, судя по его посту в телеграм-канале, стройка далека от окончания.

По его словам, сейчас в школе уже должны были собирать мебель, но по факту — до этого далеко. Готовность объекта – 60%. Одна из причин отставания: подрядчик кроме школы в Коврове строит школу в Покрове и поликлинику в Мелехове.

"Предупредил подрядчика, что все объекты он должен сдать в срок либо включается процедура, предусмотренная законодательством, вплоть до уголовной ответственности. Сейчас на строительстве школы в Коврове задействованы 74 человека, а должно быть — 150-200. Подрядчик уверяет, что решит проблему", написал Алексей Говырин.

Напомним, что школа должна быть достроена в 2023 году. Сейчас за этой стройкой следит не только Говырин, но и губернатор Владимирской области Александр Авдеев.