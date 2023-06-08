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НовостиОбщество8 июня 2023 5:27

Во Владимире не будут переименовывать остановку "Золотые ворота"

Топонимическая комиссия предложила новые названия трем объектам
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта городской администрации

фото с сайта городской администрации

7 июня в администрации города Владимира прошло заседание топонимической комиссии. Она приняла решение о присвоении названия «ул. Пигановская» вновь образованному элементу улично-дорожной сети согласно утвержденному проекту планировки в мкр. Пиганово, а также присвоила названия «Оргтрудовские сады-1» и «Оргтрудовские сады-2» остановкам общественного транспорта, расположенным в направлении микрорайона Оргтруд.

При этом комиссия не нашла достаточных оснований для переименования исторически сложившегося названия остановки общественного транспорта «Золотые ворота» в «Театральную площадь».

Принятие решение о присвоении названия «Кубасовский сквер» территории между ул. Горького и ул. Никитина отложено для комплексного изучения вопроса.

Решения городской топонимической комиссии носят рекомендательный характер. Они будут переданы в городской Совет для утверждения решений.