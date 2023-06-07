Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июня 2023 13:50

Жителя Гусь-Хрустального осудили за хранение наркотиков и взятку полицейскому

Ему дали 4 года условно и штраф 250 тысяч рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта регионального Следкома

фото с сайта регионального Следкома

Вынесен приговор 33-летнему жителю Гусь-Хрустального.

Следствием и судом установлено, что в феврале 2023 года мужчина через интернет приобрел для личного потребления наркотическое средство массой 1,64 грамма. В тот же день он был задержан с поличным.

Желая избежать привлечения к уголовной ответственности, мужчина передал начальнику отделения по контролю за оборотом наркотиков за укрывательство преступления 50 тысяч рублей, однако сотрудник полиции принять взятку отказался. В момент передачи взятки мужчина был задержан сотрудниками МО МВД России «Гусь-Хрустальный», сообщают в региональном Следкоме.

Вину осужденный признал и раскаялся. Гусь-Хрустальный городской суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 4 года условно с испытательным сроком 4 года и штрафа в размере 250 тысяч рублей.