Жителя Гусь-Хрустального осудили за хранение наркотиков и взятку полицейскому

фото с сайта регионального Следкома

Вынесен приговор 33-летнему жителю Гусь-Хрустального.

Следствием и судом установлено, что в феврале 2023 года мужчина через интернет приобрел для личного потребления наркотическое средство массой 1,64 грамма. В тот же день он был задержан с поличным.

Желая избежать привлечения к уголовной ответственности, мужчина передал начальнику отделения по контролю за оборотом наркотиков за укрывательство преступления 50 тысяч рублей, однако сотрудник полиции принять взятку отказался. В момент передачи взятки мужчина был задержан сотрудниками МО МВД России «Гусь-Хрустальный», сообщают в региональном Следкоме.

Вину осужденный признал и раскаялся. Гусь-Хрустальный городской суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 4 года условно с испытательным сроком 4 года и штрафа в размере 250 тысяч рублей.