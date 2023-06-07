В Юрьевце открылась первая "умная" спортивная площадка

фото регионального Правительства

7 июня губернатор Александр Авдеев и глава региональной столицы Дмитрий Наумов открыли первую во Владимирской области «умную» спортивную площадку.

Рядом со школой № 42 в микрорайоне Юрьевец оборудовано футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, трибуны для зрителей, площадки для волейбола, баскетбола и воркаута. Помимо стандартных тренажеров на площадке будет действовать мультимедийный комплекс, с помощью которого можно выстроить индивидуальную программу занятий и получить рекомендации по выполнению упражнений.

«Во Владимире в ближайшее время появится как минимум три открытых спортивных сооружения в разных микрорайонах города. Уверен, все они будут востребованы. Это важно – возможность заниматься спортом там, где удобно», – отметил Александр Авдеев.

В этом году еще одна «умная» площадка откроется в Гусь-Хрустальном возле школы № 4. На участке площадью почти 10 тыс. кв. метров расположены беговая дорожка протяженностью 300 метров, футбольное поле, трибуна на 100 мест, площадки для волейбола и баскетбола, уличные тренажеры, турники для воркаута. Также установлено видеонаблюдение, система освещения и Wi-Fi доступ к интернету.