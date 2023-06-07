Из Владимирской области в зону СВО отправили 18-тонный груз гуманитарной помощи

фото регионального Правительства

В зону СВО отправлена очередная партия дополнительной помощи из Владимирской области.

18-тонный груз адресован 344 мотострелковому полку, в котором служат наши земляки. Сформирован он по заявке командования. В него вошли: летнее обмундирование, адресные посылки бойцам и 10 тонн бутилированной воды. Воду предоставил пивобезалкогольный завода «Гусь-Хрустальный».

Региональное Правительство в соответствии с поручением губернатора координирует формирование сборных грузов и контролирует их доставку в части в режиме «из рук в руки». Полк проинформирован об отправке и обеспечит его оперативный прием и распределение.