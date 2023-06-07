На Южном объезде во Владимире закрыли мост через Клязьму

Фото ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

На обходе Владимира по М-7 «Волга» с 7 по 19 июня закрыт проезд по мосту через реку Клязьма. Там ведутся восстановительные работы.

На нескольких участках моста специалисты разберут поврежденное мостовое полотно, выполнят локальный ремонт бетонной плиты с заменой армирования и восстановлением гидроизоляции. В местах ремонта уложат новое асфальтобетонное покрытие. Также специалисты заменят непригодный для дальнейшей эксплуатации деформационный шов.

На объекте задействовано 20 человек и 4 единицы спецтехники. После проведения аварийно-восстановительных работ и диагностики сооружения будет принято решение о полном или частичном снятии ограничений.

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород просит водителей учитывать информацию об ограничениях при планировании маршрутов следования и заранее выбирать альтернативные пути объезда.