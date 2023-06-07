В Александрове женщину оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию СВО

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Александровский городской суд оштрафовал многодетную мать на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российских войск за пацифистскую надпись на стене местного волонтерского центра. Там собирают гуманитарную помощь для участников СВО.

Как сообщают в суде, 26 марта в 01.47 женщина написала на стене волонтерского центра лозунг из двух слов. На заседании она заявила, что находилась в сильном эмоциональном потрясении от происходящей военной операции, поскольку она одна воспитывает 5 детей, 4 из которых имеют заболевания. Для лечения детей требуются большие вложения на лекарства, а связи с СВО некоторые перестали продавать, другие подорожали.

Через несколько дней нарушительницу опознали по записям с камер видеонаблюдения, а баннер заменили, так как краска не отмывалась.

Представитель женщины утверждал, что в ее действиях не было умысла дискредитации Вооруженных Сил РФ, так как «ни в одной из фраз нет отсылки к действиям Вооруженных Сил РФ во время специальной военной операции», а лингвистическую экспертизу не проводили. Однако суд с этим не согласился.