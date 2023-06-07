Во Владимирской области появился Совет по вопросам развития ответственного ведения бизнеса

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Губернатор Александр Авдеев создал Совет по вопросам развития ответственного ведения бизнеса во Владимирской области. В его состав кроме главы региона войдут представители областных исполнительных органов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и представители ресурсоснабжающих организаций.

«Этот совещательный координационный орган создан в целях реализации Закона «О развитии ответственного ведения бизнеса во Владимирской области». Его деятельность будет направлена на защиту прав и законных интересов юридических лиц – ответственных инвесторов. Заседания будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал», – отметил Александр Авдеев.

Совет займется выработкой предложений по основным направлениям развития ответственного ведения бизнеса, определением их приоритетов с учетом экономических, финансовых и иных возможностей региона, формированием благоприятных условий для улучшения ответственного ведения бизнеса в области, защиты прав и законных интересов ответственных инвесторов. Решения органа носят рекомендательный характер.