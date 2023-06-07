На выборах в Заксобрание Владимирской области можно будет проголосовать дистанционно

фото из телеграма регионального Избиркома

Владимирская область вошла в число 24 регионов России, где в единый день голосования будет применяться дистанционное электронное голосование.

Дистанционное электронное голосование дает избирателю возможность проголосовать на выборах без посещения избирательного участка, используя цифровое устройство с доступом в интернет. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, данные которой сопоставлены с регистром избирателей ГАС «Выборы», а также подать заявление о голосовании посредством дистанционного электронного голосования.

«Впервые в истории у избирателей Владимирской области появится возможность проголосовать вне зависимости от того, где они находятся, и на выборах депутатов Законодательного Собрания, и на местных выборах. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы разъяснить всем участникам избирательного процесса преимущества дистанционного голосования. Хотя, на мой взгляд, для избирателей они очевидны. Очень часто к нам обращаются жители области, которые в силу тех или иных причин не смогли проголосовать на региональных или местных выборах, потому что находились в командировке, на отдыхе, на лечении, а технология ДЭГ дает такую возможность, фактически стирает границы», - отметил председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев.