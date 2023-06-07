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НовостиОбщество7 июня 2023 11:03

На выборах в Заксобрание Владимирской области можно будет проголосовать дистанционно

Такое решение было принято сегодня на заседании ЦИК России
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграма регионального Избиркома

фото из телеграма регионального Избиркома

Владимирская область вошла в число 24 регионов России, где в единый день голосования будет применяться дистанционное электронное голосование.

Дистанционное электронное голосование дает избирателю возможность проголосовать на выборах без посещения избирательного участка, используя цифровое устройство с доступом в интернет. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, данные которой сопоставлены с регистром избирателей ГАС «Выборы», а также подать заявление о голосовании посредством дистанционного электронного голосования.

«Впервые в истории у избирателей Владимирской области появится возможность проголосовать вне зависимости от того, где они находятся, и на выборах депутатов Законодательного Собрания, и на местных выборах. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы разъяснить всем участникам избирательного процесса преимущества дистанционного голосования. Хотя, на мой взгляд, для избирателей они очевидны. Очень часто к нам обращаются жители области, которые в силу тех или иных причин не смогли проголосовать на региональных или местных выборах, потому что находились в командировке, на отдыхе, на лечении, а технология ДЭГ дает такую возможность, фактически стирает границы», - отметил председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев.