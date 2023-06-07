фото регионального Правительства

Губернатор Александр Авдеев возглавит список "ЕР" на выборах в Заксобрание, сообщает "Зебра-ТВ" ссылаясь на ответ главы региона. Решение о том, что он будет во главе первой пятерки списка «Единой России», утверждено на генсовете партии.

«Да, я возглавлю список партии "Единая Россия" на выборах депутатов Законодательного Собрания Владимирской области, но это же решение Генерального Совета партии. Это решение состоялось на прошлой неделе. Об этом уже сказано. Что касается первой пятерки списка, буквально в пятницу все об этом узнают. Там никаких особых сюрпризов нет, так что все нормально - все наши люди», - цитирует губернатора "Зебра-ТВ".